Cyberpunk 2077 x GTA San Andreas: un simpatico Easter Egg viaggia in treno

Forte del successo della serie animata Cyberpunk 2077: Edgerunners proposta su Netflix e della recente pubblicazione della patch 1.61 di Cyberpunk 2077, l'universo di Night City continua a riservare sorprese inaspettate ai suoi frequentatori.

Tra gli ultimi avvistamenti, ad esempio, ha fatto la sua comparsa un simpatico Easter Egg dedicato ad una delle missioni più note di Grand Theft Auto: San Andreas. Come potete verificare in calce, lungo il percorso che in treno conduce sino alle Badlands, i giocatori di Cyberpunk 2077 possono recuperare un documento che trascrive una discussione tra due individui denominati JC e Little Smoke. Quest'ultimo, in particolare, sembra essere preoccupato per le sorti dell'amico, che doveva "semplicemente" seguire un treno, ma che ad un certo punto sembra essere stato colpito da un mezzo che viaggiava nella direzione opposta.



Una circostanza che suonerà alquanto familiare a coloro che hanno giocato GTA: San Andreas e hanno affrontato la missione "Wrong Side of the Tracks". Durante quest'ultima, il protagonista CJ era infatti chiamato a fare esattamente la stessa cosa, su indicazione del personaggio di Big Smoke. Tutt'altro che semplice, l'impresa ha visto CJ fallire a più riprese, nonostante la potenza della due ruote coinvolta nella missione! Ci siete passati anche voi?



Nel frattempo, prosegue il successo di Cyberpunk 2077 su Steam.