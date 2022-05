Cyberpunk 2077 x Harry Potter: il magico Easter Egg omaggia un bug del gioco

Come noto, il lancio di Cyberpunk 2077 è stato a dir poco travagliato, con il titolo di CD Projekt RED afflitto da innumerevoli bug e problemi tecnici, soprattutto sulle versione "lisce" di PlayStation 4 e Xbox One.

A distanza di oltre un anno, le condizioni dell'ambizioso open world sono mutate, grazie al dedicato supporto post lancio offerto dal team di sviluppo polacco. La software house, tuttavia, non pare aver dimenticato le origini della produzioni, che ha persino deciso di omaggiare con un peculiare Easter Egg a tema Harry Potter.

Avvistato di recente dalla community, quest'ultimo vede protagonista un famigerato muro di Night City, contro il quale i passanti erano soliti arenarsi dopo aver attraversato la strada. Come potete verificare dal breve gameplay presente in calce a questa news, ora l'area del marciapiede presenta un'estetica differente, che omaggia il leggendario Binario 9 e 3/4 di Harry Potter. Come noto a tutti i fan della saga del maghetto inglese, per raggiungere il binario di partenza dell'espresso per Hogwarts, è infatti necessario avventurarsi con decisione contro la parete che separa - apparentemente - i binari 9 e 10 della stagione di King's Cross di Londra. Rievocando il celebre dettaglio del Wizarding World, CD Projekt RED ha voluto ricordare con ironia il bug che affliggeva la versione iniziale di Cyberpunk 2077.



Nel frattempo, il supporto post lancio all'RPG prosegue, con i DLC di Cyberpunk 2077 attesi per il 2022.