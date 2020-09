Cyberpunk 2077 x Rockstar Energy Drink: nasce la partnership a tema Xbox

Sulle pagine del "blog istituzionale" di Xbox Wire, Microsoft e i vertici di CD Projekt inaugurano una collaborazione a tema Xbox con Rockstar Energy Drink per promuovere Cyberpunk 2077.

L'iniziativa avrà ufficialmente inizio l'1 ottobre e, fino al 31 dicembre di quest'anno, consentirà ai fan dell'attesissimo GDR sci-fi di "assaggiare" le atmosfere del kolossal distopico collezionando delle lattine in edizione limitata dell'energy drink Rockstar.

La partnership coinvolgerà gli appassionati con un concorso (per il momento, rivolto al solo pubblico nordamericano) che metterà in palio tantissimi premi digitali, degli accessori a tema Cyberpunk 2077 e una straordinaria muscle car ispirata alla Quadra Type-66 presente nel gioco.

Ogni lattina dell'Energy Drink Rockstar in edizione Cyberpunk 2077 includerà un codice che consentirà agli utenti di ricevere un buono regalo di 1 dollaro da spendere all'interno dello Store Xbox, oltre a un codice per sbloccare l'esclusiva serie di fumetti digitali "Where's Johnny?" e ottenere un ulteriore codice per partecipare al concorso giornaliero che si terrà dall'1 ottobre.

Nell'attesa di scoprire se questa iniziativa coinvolgerà anche il pubblico europeo e italiano, ricordiamo a chi ci segue che Cyberpunk 2077 arriverà il 19 novembre su Xbox One, PC, PlayStation 4 ed entro fine anno su Google Stadia, come pure su PS5 e Xbox Series X ed S per il lancio delle console nextgen di Microsoft e Sony.