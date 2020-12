Cyberpunk 2077 su Xbox: come effettuare il preload senza preorder

Mancano ormai poche ore al debutto di Cyberpunk 2077 e sono davvero in tanti i giocatori che hanno prenotato una copia fisica del titolo CD Projekt RED per riceverla domani, 10 dicembre 2020. Se state aspettando l'arrivo del disco e siete su Xbox One o Xbox Series X, sappiate che è già possibile avviare il download del gioco.

Grazie ad un sistema ideato da Microsoft, infatti, i giocatori possono scaricare in anticipo tutti i file necessari all'avvio del gioco (incluso il corposo aggiornamento del day one) e fare in modo che domani, all'arrivo della vostra edizione standard o della Collector's Edition, possiate avviare il gioco nel momento esatto dell'inserimento del disco nella console, senza dover attendere a lungo per via dei tempi d'installazione o per via del download delle patch.

Il primo passo per avviare il download del gioco è avviare l'app Xbox su un qualsiasi dispositivo Android o iOS (aggiornata all'ultima versione) e effettuare l'accesso con le credenziali del proprio account Microsoft. Una volta entrati nell'app, selezionate la lente d'ingrandimento che trovate in basso o a sinistra (dipende dall'orientamento del vostro dispositivo), scrivete "Cyberpunk 2077" nella barra della ricerca e selezionate il gioco nell'elenco in basso, assicurandovi che si tratti della voce giusta. In questo modo accederete alla pagina ufficiale del titolo sull'app, all'interno della quale noterete in evidenza sullo sfondo nero un grosso tasto di colore verde: cliccateci sopra e vi verrà chiesto su quale dispositivo associato all'account procedere con l'installazione. Prima di cliccare, assicuratevi di aver acceso la vostra console e fate in modo che sia connessa ad internet, quindi confermate l'avvio del download sull'app. Se avete seguito correttamente tutti i passaggi, il download del gioco avrà il via sulla vostra console e potrete vederne i progressi nella coda. Una volta terminato il download non dovrete far altro che inserire il disco e avviare il gioco, senza alcun passaggio aggiuntivo.

Va precisato che questo sistema si può applicare a qualsiasi gioco in uscita (a patto che il preload sia già stato abilitato) o già disponibile nel Microsoft Store, così che i giocatori possano ammortizzare i lunghi tempi di download dovute alle connessioni internet meno performanti e ridurre l'attesa tra l'inserimento del disco e il primo avvio di un prodotto.

