Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass? Arriva la smentita di CD Projekt RED

Si sono diffuse voci di corridoio sul possibile arrivo di Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass: a farlo pensare uno spot di Microsoft legato al servizio, dove compare anche il titolo CD Projekt RED per alcuni attimi. Tuttavia non sembra essere questo il caso.

Lo studio polacco smentisce infatti la notizia, affermando che Cyberpunk 2077 non arriverà sul Game Pass, quantomeno non in tempi brevi. A dichiararlo un portavoce di CD Projekt RED, commentando in maniera breve ma decisa i rumor partiti con l'ultimo spot di Microsoft: "Non abbiamo intenzione di mettere Cyberpunk 2077 sul Game Pass". Questo non esclude a priori che nei prossimi anni la situazione possa cambiare, tuttavia per il momento gli abbonati devono dimenticarsi di ritrovare l'Action/RPG all'interno del catalogo, nonostante per un attimo si fosse pensato al contrario.

La situazione attorno al gioco resta comunque ancora complessa, considerato che gli sviluppatori continuano a lavorare sodo su vari aggiornamenti per migliorarlo dopo il controverso lancio avvenuto a dicembre 2020. CD Projekt ha confermato che gli update PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 sono stati rinviati al 2022, ed inoltre confermato che Cyberpunk 2077 non ricever altre patch nel 2021. Il prossimo appuntamento con il gioco è quindi fissato al prossimo anno.