Cyberpunk 2077 è su Xbox Game Pass o PlayStation Plus?

Cyberpunk 2077 è uscito a dicembre 2020 ma non è ancora disponibile nei cataloghi dei servizi in abbonamento di Microsoft e Sony. Il gioco di CD Projekt RED arriverà in futuro su PlayStation Plus Essential, Extra e Premium o Xbox Game Pass? Proviamo a fare chiarezza.

Al momento la compagnia polacca non ha novità da condividere in merito e l'ultima dichiarazione risale alla fine dello scorso anno:

"In precedenza abbiamo stretto alcuni accordi con le aziende titolari di servizi in abbonamento ma ad oggi non abbiamo nulla da condividere in merito all'arrivo di Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass o PlayStation Plus. Se dovessero esserci ulteriori sviluppi, li annunceremo ufficialmente e ve ne daremo conto al momento opportuno."

Sostanzialmente quindi non ci sono notizie concrete a riguardo ma chissà che qualcosa non possa smuoversi con l'arrivo di Phantom Liberty, la prima espansione di Cyberpunk 2077 ancora priva di una data di uscita ma indicativamente prevista nella prima metà dell'anno. Ne sapremo di più probabilmente con l'arrivo della primavera e l'inizio dell'estate.

Dopo una partenza non proprio brillante, CD Projekt RED ha lavorato duramente risollevare le sorti di Cyberpunk 2077 e dopo oltre due anni il gioco sta continuando a vendere bene sopratutto in formato digitale, grazie anche alla spinta garantita dall'anime Cyberpunk Edgerunners su Netflix.