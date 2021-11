Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass o PS Now? È troppo presto per CD Projekt

Recentemente si è discusso della possibile introduzione di Cyberpunk 2077 all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, ma CD Projekt RED è prontamente intervenuta precisando che il titolo Sci-Fi non è destinato ad arrivare sul servizio di Microsoft nell'immediato futuro.

Lo studio polacco ha approfondito la questione durante una recente sessioni di domande e risposte con gli azionisti. A domanda specifica, CD Projekt ha chiarito che non è ancora arrivato il momento giusto per inserire Cyberpunk 2077 nella ludoteca di servizi di gaming on demand come Xbox Game Pass o PlayStation Now.

"Consideriamo sempre qualsiasi opportunità di business, ma questo tipo di modello di abbonamento va bene in un determinato momento del ciclo di vita del prodotto, quindi non troppo presto", ha dichiarato il presidente di CD Projekt Adam Kiciński. "The Witcher 3 c'è stato per qualche tempo [in Xbox Game Pass e PlayStation Now], ma dobbiamo valutare ogni volta i vantaggi e il costo, e quindi dobbiamo confrontarli con le vendite, è una decisione basata sui dati. È troppo presto per Cyberpunk".



Nel corso dell'incontro, CD Projekt ha confermato di avere dei piani per introdurre gradualmente il multiplayer sia in The Witcher che in Cyberpunk 2077. Nel frattempo, l'update next-gen su PS5 e Xbox Series X|S rimane fissato per il 2022.