Cyberpunk 2077: l'Xbox One X a tema contiene un messaggio segreto!

L'utente di Reddit conosciuto come Eversmans037 è uno dei pochi, fortunati possessori del bundle speciale di Xbox One X a tema Cyberpunk 2077. Il redditor riferisce di aver scovato un messaggio nascosto nella console dagli autori di CD Projekt!

Incuriosito dalla presenza della scritta "Uniform Viktor Mike Echo" impressa su di un angolo della console Xbox appena acquistata, l'appassionato di Cyberpunk 2077 ha chiesto un parere alla community di Reddit. In molti hanno esortato l'utente di considerare la sigla "UVME" evidenziata in bianco come un vero e proprio invito a illuminare con una fonte ultravioletta questo singolare logo.

Una volta compiuta l'operazione su consiglio dei frequentatori del noto forum, Eversmans037 ha scoperto la presenza della frase nascosta "many languages, one message" accompagnata dal ringraziamento degli autori di CD Projekt in 15 lingue, ivi compreso l'italiano.

Con il lancio dell'Xbox One X di Cyberpunk 2077, gli acquirenti del bundle hanno ricevuto anche un'altra sorpresa: oltre alla console e al controller a tema, nella confezione non è presente solo un codice per riscattare il gioco al momento della sua uscita ma anche una chiave digitale aggiuntiva per la prima espansione di Cyberpunk 2077. A questo punto non ci resta che ricordarvi che il kolossal ruolistico di CD Projekt RED sarà disponibile dal 17 settembre su PC, PS4 e Xbox One, per poi approdare entro fine anno su Google Stadia. Cyberpunk 2077 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, ma non sappiamo ancora se la versione nextgen del nuovo GDR sci-fi degli autori di The Witcher uscirà entro la fine del 2020 o si farà attendere fino al 2021.