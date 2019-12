Cyberpunk 2077: Xbox One X a tema Voodoo Boys all'asta per beneficenza!

Dall'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 giungono le immagini di una lodevole iniziativa supportata dal team di sviluppo dell'attesa opera videoludica.

Direttamente in calce a questa news potete infatti ammirare alcune immagini dedicate ad una versione decisamente speciale di Xbox One X. La realizzazione di una partnership tra CD Projekt Red e Xbox Dach ha infatti portato alla realizzazione di una console a tema Cyberpunk 2077. In particolare, l'hardware targato Microsoft è stato trasformato in una Xbox One X dedicata ai Voodoo Boys, una delle gang che popoleranno il variegato mondo di gioco del titolo.

Dai Tweet pubblicati sull'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 apprendiamo inoltre che la creazione, unica nel suo genere, è destinata ad essere messa all'asta. Tutti i proventi ricavati dalla vendita di questa Xbox One X a tema Voodoo Boys saranno devoluti all'ente benefico Friendly Fire 5. L'opera di personalizzazione, decisamente curata nel dettaglio, ha coinvolto tanto il corpo della console quanto il relativo controller: cosa ve ne pare del risultato finale?



Alla pubblicazione del prossimo titolo CD Projekt Red manca ancora qualche mese: per aiutarvi ad ingannare l'attesa, il nostro Alessandro Bruni ha stilato un'interessante e nutrita lista di romanzi da leggere nell'attesa di Cyberpunk 2077. Sulle pagine di Everyeye trovate inoltre uno speciale dedicato al gameplay di Cyberpunk 2077.