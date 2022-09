Cyberpunk 2077 su Xbox Series S: come se la cavano i 60fps dopo l'ultima patch?

Cyberpunk 2077 si tira a lucido sulla console only-digital di Microsoft. Tra le tante novità introdotte con la patch 1.6 c'è anche la modalità Performance per Cyberpunk 2077 su Xbox Series S, che consente anche su questa piattaforma di poter giocare a 60fps, prima possibile solo con le altre versioni next-gen.

Per mostrare in maniera più chiara le differenze e migliorie con la Quality Mode a 30fps, il canale Youtube MotoGamesTV fa un confronto diretto tramite video, illustrando i progressi registrati con la Performance Mode. In quest'ultimo caso il titolo CD Projekt RED raggiunge i 60fps mantenendosi attorno ad una risoluzione media di 900p: in tal senso ci sono oscillazioni tra 800p fino a 1080p, ma in compenso il frame rate si mantiene stabile senza particolari incertezze.

Qualche calo si presenta comunque in modalità Performance, con una frequenza maggiori rispetto alla modalità Quality a 30fps, ma in ogni caso si tratta di momenti piuttosto brevi e mai particolarmente consistenti, segno di come il lavoro di ottimizzazione è stato svolto egregiamente. Non è da escludere in ogni caso che lo studio polacco apporti ulteriori migliori anche per Xbox Series S con le future patch, considerato che adesso le piattaforme di nuova generazione e PC hanno totale priorità.

Del resto, CD Projekt RED ha confermato che, con la patch 1.6, termina il supporto di Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One, e tutti i futuri aggiornamenti e contenuti (compresa l'espansione Phantom Liberty) riguarderanno soltanto PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia.