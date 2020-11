Cyberpunk 2077 su Xbox Series X e One X, ci è piaciuto? Ne parliamo in video!

Dopo molteplici presentazioni che avevano coinvolto esclusivamente la versione PC dell'ambizioso RPG, CD Project RED ha deciso a sorpresa di presentare al pubblico la versione console di Cyberpunk 2077.

Durante l'ultimo appuntamento con Night City Wire, il team polacco ha infatti mostrato al pubblico una nuova sequenza di gameplay, tratta questa volta dalle console di casa Microsoft. In particolare, vi è stato modo di dare un primo sguardo alla versione Xbox Series X e Xbox One X di Cyberpunk 2077. L'ambizioso RPG si è dunque mostrato sugli hardware di punta del colosso di Redmond, sia per quanto riguarda current-gen e next-gen. Quali sono le principali differenze rispetto alla versione PC? Qual è la qualità del lavoro di ottimizzazione svolto da CD Projekt RED sulle console verdecrociate?

Per offrire alcune risposte preliminari a questi quesiti, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video appositamente dedicato. Dopo aver analizzato a fondo il nuovo gameplay di Cyberpunk 2077, il nostro Alessandro Bruni ha riassunto le sue prime impressioni in merito alla versione console del gioco ed è prono a parlarvene in video. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye, buona visione!

In chiusura, ricordiamo che CD Projekt RED ha confermato che presto verrà presentata anche la versione PS4 e PS5 di Cyberpunk 2077.