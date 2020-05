Cyberpunk più ambizioso di The Witcher 3: ultime fasi dello sviluppo per CD Projekt

In attesa di poter scoprire quali sorprese ha in serbo CD Projekt RED per la trasmissione dell'evento Night City Wire atteso per l'11 giugno, giungono ulteriori interessanti aggiornamenti su Cyberpunk 2077.

L'ultimo report finanziario pubblicato dalla software house polacca, relativo al trimestre compreso tra gennaio e marzo 2020, conferma infatti che i lavoro sul titolo si trovano ormai ad un passo dalla conclusione. "CD Projekt RED - si legge al suo interno - sta portando avanti la fase conclusiva dello sviluppo del suo RPG più ambizioso di sempre: Cyberpunk 2077. Il gioco include un mondo aperto vibrante e tecnologico, in cui il giocatore veste i panni di V - un cyberpunk da poco migrato nella città più pericolosa del futuro: Night City. Il gameplay di Cyberpunk 2077 segue il sistema di regole dell'RPG di Cyberpunk 2020 creato da Mike Pondsmith".





Atteso per il 17 settembre in seguito ad un posticipo, la nuova avventura ruolistica firmata da CD Projekt RED si pone dunque come un progetto ancora più ambizioso di quanto visto in The Witcher 3: Wild Hunt, andando così a solleticare la curiosità degli appassionati di videogiochi. All'interno del titolo, lo ricordiamo, saranno attive molteplici fazioni differenti, pronte a contendersi Night City: ve ne ha parlato il nostro Alessandro Bruni nel suo speciale dedicato alle gang di Cyberpunk 2077.