Cyberpunk, arti marziali, pixel art: Moon Samurai arriva dalla Russia con un primo trailer

Traendo ispirazione dalla tradizione cinematografica legata ai film di arti marziali, l'immaginario cyberpunk e grandi nomi del retro-gaming quali Prince of Persia, Double Dragon, Comix Zone, Oni, Battletoads e Karateka, il team di Nunchaku Games si appresta a dar forma ad un nuovo titolo indie.

Action Adventure in 2D plasmato in pixel art, Moon Samurai condurrà i giocatori tra gli scenari futuristici della megalopoli di RAM City. Collocata sulla luna, quest'ultima è governata da un'Intelligenza Artificiale nota come Danao. Nel 2070, tuttavia, la sua guida è messa in discussione da un gruppo di samurai, che tradendo l'IA decidono di sconvolgere gli equilibri dell'insediamento umano.

A contrastare le macchinazioni del gruppo di combattenti saranno la stessa Danao e Buddy, samurai evaso di prigione grazie all'aiuto dell'IA. L'insolito duo è mossa da principi comuni, ma anche da motivazioni personali che il giocatore sarà chiamato a scoprire nel corso dell'avventura. Mentre la coppia impara a fidarsi l'uno dell'altro, il tempo per sconfiggere i 6 samurai rivali è di un solo giorno. Con un arsenale di calci, pugni, armi melee e la possibilità di interagire con lo scenario circostante per scagliare oggetti contro gli avversari, Moon Samurai promette di offrire combattimenti dinamici, una narrazione cinematografica ed epiche boss fight.



Mooon Samurai è sviluppato da Nunchaku Games, piccola software house con sede in Russia, a San Pietroburgo. Privo per ora di una finestra di lancio, il titolo è atteso su PC, Mac e Nintendo Switch. Direttamente in apertura a questa news, trovate il primo trailer dedicato al gioco.