Cyberpunk avrà il Photo Mode? CD Projekt non conferma, ci saranno invece i finali multipli

Mateusz Tomaszkiewicz, Quest Direct di Cyberpunk 2077, ha svelato nuovi dettagli sul progetto di CD Projekt RED, confermando i finali multipli e mettendo in dubbio la presenza del Photo Mode.

Per quanto riguarda i finali multipli, questi sono assolutamente confermati, in maniera simile a quanto visto in The Witcher 3 Wild Hunt, al momento però non sappiamo quanti finali CD Projekt abbia in mente. Tomaszkiewicz aggiunge poi che "sarà possibile completare la campagna senza utilizzare innesti, se non quelli assegnati automaticamente all'inizio dell'avventura."

Il Quest Director infine parla della modalità fotografica, al momento lo studio polacco sta pensando a questa opzione ma non è certo che verrà inserita nel prodotto finale. Una ipotesi potrebbe essere quella di integrarla dopo il lancio tramite aggiornamento gratuito, Mateusz ribadisce come "CD Projekt RED sia impegnata nel completare i lavori su Cyberpunk 2077, penseremo successivamente a eventuali aggiunte", con ogni probabilità si tratta dunque solamente di una decisione rimandata.

Il gioco è atteso per il 16 aprile 2020 su PC, PS4 e Xbox One, lo studio non ha escluso l'arrivo di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Scarlett, anche in questo caso però nessuna conferma...