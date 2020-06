Cyberpunk era un avvertimento, non un'aspirazione: il creatore contro razzismo e abusi

Solitamente, il primo venerdì di ogni mese la R. Talsorian Games - casa editrice del gioco da tavolo Cyberpunk - condivide delle notizie in merito alle proprie pubblicazioni. Stavolta, spinta dall'omicidio di George Floyd, dalle rivolte e dal clima che si respira negli Stati Uniti, ha fatto qualcosa di diverso e ha condannato ogni forma di razzismo.

Con un comunicato ufficiale, i rappresentati di R. Talsorian Games fanno notare che la propria è stata "la prima grande compagnia di giochi di ruolo fondata da un uomo nero", Mike Pondsmith, e che ad oggi continua a rappresentare una delle più importanti del settore. Sono inoltre perfettamente consci dell'incremento di popolarità garantito da Cyberpunk 2077, gioco di ruolo di CD Projekt RED in uscita il 17 settembre e ispirato al lavoro di Pondsmith. Il creatore dell'originale sta trascorrendo gli ultimi giorni riflettendo sugli eventi e sulla propria vita di uomo nero negli Stati Uniti del ventesimo secolo, e si sta prendendo del tempo per formulare un comunicato sui temi della "razza, dell'abuso dell'autorità e del potere".

Queste e altre tematiche sono ampiamente trattate in Cyberpunk, e lo saranno anche prossimamente nel videogiochi per PlayStation 4, Xbox One e PC Cyberpunk 2077. Pondsmith non ha potuto fare a meno di riflettere su come "gran parte del futuro distopico sul quale ha creato una carriera si stia trasformando in un presente distopico", e a tal proposito ha affermato che "Cyberpunk era un avvertimento, non un'aspirazione".

La R. Talsorian Games "non si limita a condannare il razzismo, lo disprezza". "Tutte le persone, non importa il colore della pelle, le preferenze sessuali, l'etnia, le differenze mentali e fisiche, l'età, la religione, hanno il diritto di vivere senza preoccuparsi di essere molestate o picchiate o uccise dagli altri, specialmente da quelle che abusano di potere e autorità".