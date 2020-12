Cyberpunk e i bug: Jason Schreier delinea il paragone con The Witcher 3 e AC Unity

Pur offrendo ai giocatori un comparto contenutistico di primo livello ed un'esperienza ludica profondamente immersiva, Cyberpunk 2077 ha deluso moltissimi giocatori a causa delle sue gravi mancanze tecniche e le scarse performance su console di vecchia generazione.

In merito alla delicata situazione venutasi a creare attorno all'RPG in prima persona di CD Projekt RED, si è espresso il noto giornalista Jason Schreier. Riprendendo un passaggio del suo libro "Blood, Sweat and Pixels", incentrato sui dietro le quinte che avvengono nel mondo dello sviluppo dei videogiochi, l'ex penna di Kotaku ha voluto riassumere la vicenda Cyberpunk con un paragone con The Witcher 3, titolo uscito nel 2015 e rimasto nel cuore di tantissimi giocatori.

Nonostante il titolo dedicato a Geralt di Rivia fosse anch'esso problematico dal punto di vista tecnico, non presentava lacune tanto gravi quanto quelle presenti in Cyberpunk. Durante il suo processo di sviluppo, CD Projekt apprese la lezione impartita da Assassin's Creed Unity, oggetto di scherno e derisioni nel 2014 a causa dei suoi problemi tecnici, e decise di pubblicare l'action-RPG con diversi mesi di ritardo ma con un conseguente lavoro di polishing più approfondito. Il fatto di essere stato pubblicato in modo dignitoso, nonostante le varie imperfezioni, ha fatto sì che The Witcher 3 non subisse la tempesta di polemiche che invece sta investendo l'ultima fatica di CD Projekt. Proprio questa sottile linea di demarcazione, secondo Schreier, definisce quelli che sono o meno dei capolavori.

E voi codividete un'opinione del genere? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, CD Projekt, ha dichiarato che reagirà con vigore alle accuse legali rivolte da parte degli azionisti della compagnia.