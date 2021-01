Cyberpunk e i rimborsi: CD Projekt chiede di tenere il gioco in attesa di nuovi ordini

Soltanto pochi giorni fa vi avevamo riferito di come CD Projekt RED avesse anticipatamente iniziato a rimborsare i giocatori insoddisfatti di Cyberpunk 2077, senza che questi restituissero indietro la propria copia dell'RPG Sci-Fi.

La cosa aveva suscitato molto stupore, specialmente in coloro che avevano persino ricevuto il risarcimento monetario per l'acquisto della Collector's Edition del gioco, valevole 271,10$ USD. A quanto pare, come ampiamente prevedibile, CD Projekt sta semplicemente prendendo tempo nell'attesa di essere in grado di fornire istruzioni chiare ai possessori delle copie fisiche del gioco (per quanto riguarda la versione digitale, è necessario interfacciarsi con le assistenze dei vari store online).

"Riguardo ai vostri dischi, vi chiediamo di tenerli con voi per il momento", leggiamo in una mail che la compagnia polacca sta inviando ai suoi clienti. "Riconosciamo che la restituzione delle copie fisiche del gioco non sia un processo particolarmente comodo, e stiamo cercando di trovare la soluzione più semplice possibile per riuscire a risolvere questo aspetto. Vi aggiorneremo anticipatamente con delle ulteriori istruzioni in futuro".

Insomma, sarà bene conservare al meglio la propria copia fisica di Cyberpunk 2077 nell'attesa di poter restituire il prodotto. Certo, rimane alquanto bizzarra la situazione per cui gli utenti che già hanno ricevuto il rimborso potranno continuare a giocare al titolo, e magari riusciranno anche a finirlo prima di liberarsene.

Dopo aver pubblicato l'hotfix 1.1, è sorto un nuovo grave bug all'interno di Cyberpunk 2077: gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno comunicato di star alacremente lavorando per risolvere questo nuovo problema tecnico. Il gioco, intanto, ha ricevuto i tool ufficiali per le mod su PC.