Cyberpunk: CD Projekt spera di migliorare come fatto con la serie di The Witcher

Nel bene o nel male, Cyberpunk 2077 ha lasciato un segno indelebile nell'industria dei videogiochi, e l'avventura Sci-Fi è destinata a ricevere un sequel vero e proprio con il progetto attualmente noto con il nome di Orion.

Non sappiamo ancora molto su Cyberpunk Orion, ma è certo che lo studio polacco ha intenzione di espandere su più fronti il franchise e che 2077 e Phantom Liberty hanno costituito soltanto un inizio. Pur non condividendo dettagli particolarmente concreti sui propri piani, CD Projekt ha ammesso di sperare che Cyberpunk percorra lo stesso sentiero di evoluzione e miglioramento con cui The Witcher è diventato una delle serie RPG fantasy più amate dai giocatori.

"Considera i giochi di The Witcher e quanto sono cambiati in ogni capitolo. Vogliamo un'evoluzione simile anche qui", ha affermato il direttore narrativo Igor Sarzyński a PC Gamer. "Cyberpunk 2077 è stata la nostra prima avventura in un mondo futuristico-fantascientifico con tantissime nuove meccaniche di gioco, un tono narrativo, temi e direzione artistica. Alcuni elementi hanno funzionato quasi subito, come la grafica, il design della città, la musica, il sistema di scene interattive, gli stili di gioco. Altri aspetti hanno richiesto più tempo per essere corretti, come la progressione del personaggio, l'interattività degli NPC e l'ottimizzazione. È naturale; è impossibile riuscire a capire tutto al primo tentativo. Ora che tutti gli elementi del gioco sono stati iterati e funzionano bene, ci concentreremo sul collegarli fra loro ancora più efficacemente e sulla creazione di un'esperienza coerente e di immersione totale".

CD Projekt ha confermato che Phantom Liberty ha segnato l'ultimo grande aggiornamento di Cyberpunk 2077, e che d'ora in avanti lo studio si concentrerà sui prossimi progetti della serie Sci-Fi e di The Witcher.