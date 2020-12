Cyberpunk: confermate le migliorie tecniche su PS5 e Xbox Series X nel 2021

Nel mentre continuano a susseguirsi le lamentele dei giocatori che hanno acquistato le claudicanti versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077, Marcin Iwinski, co-fondatore di CD Projekt RED, ha parlato del futuro del gioco, soffermandosi in particolar modo sulle migliorie che la compagnia polacca apporterà alle edizioni next-gen dell'RPG.

Come ben saprete, CD Projekt sta lavorando per ultimare i lavori di ottimizzazione di Cyberpunk 2077 su PlayStation 5 e Xbox Series X. Pur essendo già disponibile su entrambe le piattaforme di nuova generazione in versione retrocompatibile, l'ambizioso ruolistico si arricchirà di migliorie e novità tecniche nel corso del 2021 tramite una patch apposita. Iwinski ha voluto ribadire il tutto durante un'intervista concessa ai microfoni di Bloomberg:

"Le console (PS5 e Xbox Series X/S) sono molto più veloci. Per questo, stiamo pianificando un aggiornamento gratuito per coloro che hanno acquistato una piattaforma next-gen. Quindi, se comprate il titolo ora, potete già giocarci. Gira ottimamente grazie alle loro capacità più avanzate. Tuttavia, con questo aggiornamento, faremo pieno utilizzo di tutte le funzionalità e possibilità tecniche che le console ci offrono".

Nonostante Cyberpunk 2077 sia stato pubblicato da alcuni giorni, dopo ben 8 anni di sviluppo, CD Projekt continua a concentrarsi sul suo titolo più ambizioso di sempre, sia per correggere i gravosi problemi su old gen, sia per fornire un'esperienza all'avanguardia su next-gen a partire dal prossimo anno. Nel frattempo, a spezzare una lancia in difesa del team di sviluppo, ci ha pensato Cory Barlog, noto director dell'apprezzato God of War.