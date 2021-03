Cyberpunk criticato da Elon Musk: 'Nel 2077 le auto dovrebbero guidarsi da sole'

Elon Musk è tornato a parlare di Cyberpunk 2077, ma a differenza delle altre occasioni il CEO di Tesla ha mosso una critica nei confronti del titolo Sci-Fi di CD Projekt RED.

Dopo aver elogiato l'impatto estetico regalato da Night City (facendo schizzare alle stelle le azioni di CD Projekt) ed aver discusso dei temi inquietanti affrontati all'interno della storia, Elon Musk ha commentato un post su Twitter degli sviluppatori per esprimere una propria perplessità riguardante le automobili presenti all'interno del gioco. In particolare, il noto imprenditore si è soffermato sui taxi gestiti dall'IA Delamaine, dichiarandosi sorpreso che le auto in questione non siano in grado di guidarsi da sole, considerando che il titolo è ambientato nell'anno 2077.

"I taxi di Delamain dovrebbero guidarsi autonomamente quando ci entri ed essere elettrici entro il 2077", leggiamo nel cinguettio di risposta nei confronti di un comunicato ufficiale di CD Projekt RED relativo a una delle ultime patch del gioco.

Considerando l'indole ironica di Musk, è difficile comprendere se si tratti di un semplice scherzo o se in fondo il commento voglia essere una critica vera e propria, seppur caratterizzata da una vena goliardica. Ciò che sappiamo è che Musk è personalmente coinvolto nel mondo dell'automotive, e che Tesla continua a lavorare per rifinire l'Autopilot delle sue automobili. Il CEO sudamericano, inoltre, è fidanzato con la nota cantante Grimes, la quale ha collaborato con CD Projekt per la realizzazione della traccia musicale "4ÆM" di Cyberpunk, ed è anche questo un buon motivo per interessarsi così spesso al ruolistico degli autori di The Witcher. Voi cosa ne pensate? Cyberpunk avrebbe dovuto presentare delle auto totalmente semoventi, considerando quanto avanti nel futuro è proiettato il gioco?