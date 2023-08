Cyberpunk, Death Stranding e oltre: Kojima fotografa Keanu Reeves e Norman Reedus

Dopo aver discusso dell'iperrealismo e della sperimentazione fotografica di Death Stranding 2, Hideo Kojima non smette di aggiornare i suoi fan e, dai suoi seguitissimi profili social, solletica la curiosità della community con delle foto che lo stesso papà di Metal Gear ha scattato a Keanu Reeves e Norman Reedus.

Il post condiviso su Instagram dal vulcanico designer giapponese, come facilmente prevedibile, ha spinto tantissimi appassionati a interrogarsi sulle possibili collaborazioni tra il boss di Kojima Productions e i due attori hollywoodiani, dopo la partnership già stretta con Norman Reedus per concretizzare la visione creativa dell'odissea post-apocalittica di Death Stranding.

Il messaggio pubblicato da Kojima, d'altronde, non fornisce alcun contesto alle foto appena condivise e non entra nel merito delle attività svolte dalle stelle del piccolo e grande schermo transitate in questi anni nell'industria videoludica regalandoci le loro ottime interpretazioni nei ruoli del 'dissidente rockettaro' Johnny Silverhand (Cyberpunk 2077) e del 'rider post-apocalittico' Sam Porter Bridges (Death Stranding).

Chi segue con attenzione le attività dei due attori statunitensi, ad ogni modo, saprà già che il celebre Neo di Matrix ha da poco collaborato con l'eroe di The Walking Dead alla realizzazione dell'episodio di Ride with Norman Reedus dedicato a Keanu Reeves, prova ne sia l'abbigliamento da centauri indossato dal dinamico duo nelle immagini condivise da Hideo Kojima in questo suo inedito ruolo di fotografo.

Di conseguenza, all'orizzonte non dovrebbe esserci alcuna collaborazione a tema videoludico tra Kojima, Reeves e Reedus per progetti legati a nuove IP o al futuro di Cyberpunk e Death Stranding, ma ripensando alle sue tante passioni e alle numerose attività portate avanti dal maestro giapponese 'mai dire mai'.