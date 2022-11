Cyberpunk Edgerunners è solo l'inizio: CD Projekt vuole realizzare altre serie TV

Nonostante sembrino sfumare le possibilità di assistere ad una Stagione 2 di Cyberpunk: Edgerunners, CD Projekt RED è intenzionata a dar vita ad ulteriori operazioni transmediali.

Lo ha confermato la dirigenza della software house nel corso di un recente meeting finanziario, volto a presentare i risultati ottenuti dall'azienda polacca nell'ultimo trimestre. In occasione dell'incontro con gli investitori, Michał Nowakowski, Senior Vice President of business development presso CD Projekt RED, ha confermato le intenzioni della software house su questo fronte.

"Non abbiamo nulla da dichiarare nello specifico in merito ad una seconda stagione di Cybperpunk: Edgerunners. - ha esordito il dirigente - Ma abbiamo un grande desiderio di proporre ulteriori progetti nel campo transmediale, quali serie TV in animazione o live action. Questi piani non sono cambiati e quindi potete aspettarvi nuovi annunci da parte nostra su questo fronte, non appena saremo pronti".



In attesa di scoprire maggiori dettagli sui piani di CD Projekt RED, ricordiamo che la software house ha già confermato che proseguiranno le trasposizioni Netflix dedicate alla serie di The Witcher. Oltre alla Stagione 3 della serie TV - che vedrà Henry Cavill abbandonare il set -, è già previsto un nuovo film anime dedicato a The Witcher, che seguirà il sentiero tracciato da The Witcher: Nightmare of the Wolf.