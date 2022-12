Cyberpunk Edgerunners: Studio Trigger interessata a collaborare ancora con CD Projekt

Cyberpunk Edgerunners si è rivelato un successo enorme e la serie animata è riuscita persino a rilanciare il franchise di CD Projekt sul fronte videoludico, dopo diversi mesi di difficoltà dovuti al lancio disastroso e ai difficili tentativi di ripresa dell'open world Sci-Fi.

Con Cyberpunk Edgerunners, Studio Trigger ha dato dimostrazione di tutto il proprio talento e non sono pochi i fan che sperano in una nuova collaborazione tra CD Projekt RED e lo studio di animazione nipponico. Il sogno dei fan potrebbe non rimanere tale molto a lungo, stando alle ultime dichiarazioni di Saya Elder e Imaishi Hiroyuki, rispettivamente producer e regista della serie Netflix.

Nel corso di una sessione AMA (Ask Me Anything) tenuta su reddit, i due rappresentanti di Studio Trigger hanno confermato che l'azienda già nota per produzioni come Kill la Kill e Little Witch Academia è interessata a lavorare nuovamente al fianco della software house polacca. Al momento i due non si sono voluti sbottonare più di tanto, e non è chiaro se si faccia riferimento ad un possibile seguito di Edgerunners o se a prodotti separati. Quello che sappiamo è che CD Projekt si è detta desiderosa di esplorare più a fondo cinema e serie TV.

Elder e Hiroyuki hanno anche affermato di aver preso grande ispirazione da altri prodotti cyberpunk durante la realizzazione di Edgerunners, primo fra tutti Neon Genesis Evangelion. È stato inoltre precisato che non esiste alcun finale alternativo per la serie animata.

Per riscoprire il lavoro di Studio Trigger legato alla serie di CD Projekt, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Cyberpunk Edgerunners.