Cyberpunk Fever è la serie d'appuntamenti in cui parleremo del cyberpunk nei videogiochi

In attesa di mettere le mani sul titolo CD Projekt RED vi proponiamo una serie d'appuntamenti targati Everyeye.it e intitolati Cyberpunk Fever, nei quali vi parleremo dei principali titoli a tema cyberpunk con un'ospite d'eccezione.

In compagnia di Be_Frankie tratteremo in ciascun episodio, trasmesso in diretta sul canale Twitch di Everyeye, di un singolo titolo che ha fatto di questo immaginario il proprio punto di forza.

Ecco di seguito l'elenco completo di cui vi parleremo nel corso delle dirette:

Blade Runner

Beneath a steel sky

DreamWeb

System Shock

System Shock 2

Deus Ex

Deus Ex: Human Revolution

Remember me

Observer

Ruiner

Dex

Va-11 Hall-a: Cyberpunk Bartender Action

Satellite Reign

Shadowrun Returns

Il primo di questi episodi andrà in onda il prossimo venerdì 11 ottobre 2019 e per scoprire tutti i dettagli sulle dirette successive vi invitiamo a tenere d'occhio le nostre pagine, sulle quali pubblicheremo costantemente gli aggiornamenti del nostro palinsesto Twitch.

Vi ricordiamo inoltre che Cyberpunk 2077 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC (GOG, Steam ed Epic Games Store) e Google Stadia.

Sapevate che la photo mode di Cyberpunk 2077 potrebbe essere disponibile già al lancio?