Cyberpunk 2077: miglior lancio digitale nella storia del gaming, l'80% delle vendite su PC

Stando ad un nuovo report pubblicato da SuperData Research, Cyberpunk 2077 è riuscito ad imporsi come il miglior lancio digitale di sempre in tutta la storia dell'industria videoludica. Si tratta di un traguardo incredibile, seppur raggiunto da un titolo che tutt'ora si trova al centro di numerose polemiche.

Stando alle informazioni diffuse, Cyberpunk 2077 ha venduto la bellezza di 10.2 milioni di copie in formato digitale soltanto a dicembre. Nel conteggio sono stati persino presi in considerazione i casi di richieste di rimborso da parte dei giocatori, per quanto - afferma SuperData - il numero delle copie restitute non hanno poi alterato granché l'andamento del titolo sul mercato.

Il successo clamoroso dell'RPG di CD Projekt RED ha portato altresì ad un nuovo record per le vendite digitali generali, che nel mese di dicembre hanno raggiunto il picco storico di 12 miliardi di dollari di fatturato, registrando così una crescita annua pari al 15%. Secondo l'analisi di SuperData, sono stati una massiccia campagna marketing e la reputazione guadagnata con The Witcher 3: Wild Hunt a giocare un ruolo fondamentale per il successo sia di Cyberpunk, che come sapete ha venduto al lancio 13 milioni di copie, sia per tutto il settore del gaming in digitale.

La compagnia di ricerca e analisi di mercato ha inoltre specificato come l'80% delle copie in formato scaricabile del gioco siano state acquistate su PC, probabilmente anche a causa della cattiva fama delle versioni console che sono state pubblicate, in particolar modo sulle piattaforme old gen, in una condizione purtroppo inopportuna dal punto di vista tecnico.