Cyberpunk, No Man's Sky e i problemi di lancio: l'esilarante reazione di Sean Murray

Al boss di Hello Games, Sean Murray, il paragone sui problemi di lancio tra Cyberpunk 2077 e No Man's Sky non sembra andare molto a genio, a giudicare dall'esilarante reazione che ha esternato sui social alla vista dei commenti che ricordano, appunto, la travagliata gestazione del progetto di NMS.

L'eclettico sviluppatore inglese, già resosi protagonista su Twitter nel luglio di quest'anno con la pubblicazione di una singolare foto che ritraeva una montagna di No Man's Sky a luci rosse, ha voluto manifestare tutto il suo disappunto per i paragoni tra i problematici lanci di No Man's Sky e Cyberpunk 2077 prendendo in prestito un esilarante video sul Tie Dang Gong.

Il filmato condiviso dal papà di No Man's Sky ritrae dei maestri di Kung Fu mentre fanno sfoggio di questa particolarissima tecnica di arti marziali che prevede, ebbene sì, l'indurimento dei genitali per testimoniare il proprio autocontrollo e la capacità di incanalare la forza in qualsiasi parte del corpo prima di cimentarsi in uno scontro.

Ad accompagnare questo video troviamo anche un simpatico post in cui Murray spiega che "evviva, No Man's Sky è di nuovo trend topic! Andiamo un po' a dare un'occhiata ai messaggi". Pur senza citare apertamente Cyberpunk 2077, il sarcasmo con cui Sean Murray ha reagito a questo paragone è ampiamente giustificato dal lavoro svolto in questi anni per risollevare il suo sandbox sci-fi con tantissime espansioni gratuite che ne hanno ampliato a dismisura i contenuti, stratificandone al contempo il gameplay e apportando innumerevoli migliorie tra grafica, funzionalità e risoluzione di bug.

Non è un caso, infatti, se lo stesso Murray ha recentemente spiegato che c'è molto altro in arrivo nel 2021 su No Man's Sky, a dimostrazione della passione profusa in questo progetto che, è il personale parere di chi vi scrive, meriterebbe in questo caso di essere accostato a Cyberpunk 2077 solo come esempio da fornire a CD Projekt sul comportamento da tenere nel supporto post-lancio.