Cyberpunk Orion annunciato! In sviluppo presso i nuovi studi di CD Projekt Nord America

Come un fulmine a ciel sereno, CD Projekt RED ha animato questo tranquillo pomeriggio autunnale annunciando cinque giochi in un colpo solo. Tra questi figura anche Cyberpunk Orion, nome in codice del nuovo gioco della serie GDR sci-fi inaugurata sul finire del 2020 con Cyberpunk 2077.

Con Orion, CD Projekt RED intende sfruttare l'intero potenziale dell'universo di Cyberpunk. Lo sviluppo è stato affidato a CD Projekt RED North America, una nuova divisione dell'azienda nata dalla fusione dei pre-esistenti studi di Vancouver, i quali andranno incontro ad un'espansione, e il nuovo team di Boston.

"I nostri piani sono certamente ambiziosi e richiedono molto lavoro, dedizione e un'ulteriore crescita. Questo è il motivo per cui stiamo creando un nuovo team a Boston che, assieme al team di Vancouver in espansione, formerà il nostro nuovo studio CD Projekt RED North America". L'obiettivo dichiarato di Piotr Nielubowicz, Vice Presidente e CFO di CD Projekt RED, è quello di attingere al grande bacino di talenti nordamericani per dare forma al nuovo gioco del franchise istituito da Cyberpunk 2077, un gioco sviluppato nel paese natio della compagnia, la Polonia.

Al momento non sappiamo null'altro di progetto che sembra trovarsi ancora nelle primissime fasi della lavorazione. Sicuramente verrà impiegato l'Unreal Engine 5, nuovo motore grafico d'elezione di CD Projekt RED, ma l'impressione è che dovremo attendere molti anni prima di vederlo in azione. Nel frattempo, potremo ingannare l'attesa con Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077 in uscita nel 2023.