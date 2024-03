Cyberpunk Orion: CD Projekt punta a un'esperienza cinematografica per il sequel di CP 2077

Ai ricchi dettagli su Cyberpunk Orion emersi da un annuncio di lavoro pubblicato a febbraio da CD Projekt si sommano le nuove, importanti anticipazioni sul sequel di CP 2077 che emergono dall'ultima inserzione condivisa dagli sviluppatori polacchi.

Sulla scorta delle indicazioni offerteci dall'annuncio di lavoro pubblicato dall'azienda europea che ha dato forma alla serie videoludica di The Witcher, apprendiamo infatti che CDPR è alla ricerca di un Lead Cinematics Designer per Cyberpunk Orion.

La nuova figura professionale cercata da CD Projekt sarà chiamata a offrire il suo contributo per concretizzare la visione di una "fusione unica tra film e videogioco", un dettaglio non secondario se consideriamo che l'originario Cyberpunk 2077 si è focalizzato più sull'immersione che sull'esperienza di stampo cinematografico. Già con l'espansione Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, ad ogni modo, è possibile notare una maggiore enfasi sui filmati in cinematica e sulle sequenze in-engine dal taglio cinematografico (ma non a scapito dell'interattività ambientale e del gameplay), di conseguenza le indicazioni sul futuro di Cyberpunk forniteci da CD Projekt con il nuovo annuncio di lavoro non fanno che confermare questa tendenza.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Cyberpunk Orion, cosa aspettarsi dal sequel di Cyberpunk 2077.

