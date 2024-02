Cyberpunk Orion: CDPR North America accoglie numerosi veterani del settore

I proclami di CD Projekt RED sulle grandi aspettative per Cyberpunk Orion trovano riscontro nella nuova tornata di assunzioni che coinvolge CDPR North America: il team impegnato nello sviluppo del sequel di Cyberpunk 2077 è infatti lieto di accogliere tra le proprie fila diversi talenti e veterani del settore.

Le sussidiarie statunitensi e canadesi di CD Projekt RED sono infatti impegnate nella realizzazione del prossimo capitolo della serie sci-fi di Cyberpunk, da qui l'importanza delle nuove assunzioni che coinvolgono alcuni tra i più esperti sviluppatori, designer e produttori della scena videoludica internazionale.

Tra i tanti talenti e veterani che si sono appena uniti al team di sviluppo di Cyberpunk Orion troviamo infatti Dan Hernberg (ex capo produzione di Amazon Games, Panic Button e Blizzard), Ryan Barnard (ex Game Director di Massive Entertainment e Gameplay Director di IO Interactive), Alan Villani (vicepresidente della divisione tecnologica di WB Games e direttore tecnico di diversi capitoli di Mortal Kombat), Anna Megill (scrittrice di Control, Dishonored La Morte dell'Esterno, Avatar Frontiers of Pandora e Fable) e Alexander Freed (ex Lead Writer di BioWare e scrittore di EA DICE, Obsidian, Wizards of the Coast e FoxNext).

Gli esperti del settore appena entrati in CDPR North America vanno ad aggiungersi ai 'membri anziani' del team di sviluppo di Cyberpunk 2077 e dell'espansione Phantom Liberty come Gabriel Amatangelo, Paweł Sasko, Igor Sarzyński, Andrzej Stopa, Kacper Niepokólczycki, Sarah Grümmer e Kacper Kościeński. Questo gruppo fa ora parte di un team più ampio con sede nel nuovo studio CDPR a Boston, Massachusetts.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su cosa aspettarsi da Cyberpunk Orion, il sequel di Cyberpunk 2077.