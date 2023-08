Cyberpunk Orion: cosa ci aspettiamo dal sequel di Cyberpunk 2077

Dopo aver omaggiato l'odissea di Geralt di Rivia con uno speciale su cosa vogliamo dalla Nuova Saga di The Witcher e Polaris, rimaniamo dalle parti di CD Projekt per aprire una finestra sull'universo sci-fi di Cyberpunk. Cosa possiamo aspettarci da Cyberpunk Orion, il sequel di CP2077?

Come sostenuto a più riprese dalla software house polacca, i lavori su Cyberpunk Orion sono già partiti ma lo sviluppo vero e proprio del nuovo capitolo inizierà solo al termine degli impegni assunti da CDPR con l'espansione Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

A prescindere dalle forme che assumerà Orion, la prossima iterazione della serie ideata da Mike Pondsmith dovrà necessariamente superare le criticità che hanno attraversato l'intero processo di sviluppo dell'odissea sci-fi vissuta da V e Johnny Silverhand. D'accordo, Cyberpunk 2077 ce l'ha fatta dopo due anni, ma i problemi emersi nei lunghi anni di gestazione e produzione del titolo hanno spinto gli sviluppatori a rivedere (o accantonare del tutto) la visione originaria.

La più grande speranza della community è perciò quella di assistere a uno 'sviluppo sereno' del progetto di Cyberpunk Orion, in modo tale che al titolo vengano date delle direttive ben precise (e dei rigidi paletti) sulle migliorie e sulle modifiche da apportare in aspetti essenziali come il sistema di combattimento, la progressione delle attività da svolgere, la struttura ruolistica e la profondità degli elementi free roaming. Il ripetersi di una situazione analoga a quella patita da chi ha atteso per anni il lancio di Cyberpunk 2077, francamente, sarebbe inaccettabile.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro approfondimento a firma di Francesco Mocerino su cosa aspettarsi da Cyberpunk 2077 Orion.