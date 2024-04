Cyberpunk Orion: cosa sappiamo sul seguito di Cyberpunk 2077?

Dopo aver dato alle stampe l'espansione Phantom Liberty, CD Projekt RED si è messa al lavoro sul seguito di Cyberpunk 2077, il cui nome in codice è "Orion". Ecco tutto quel che sappiamo su un progetto che si preannuncia ancora più ambizioso!

Cyberpunk Orion: chi lo sta sviluppando?

Cyberpunk Orion è in sviluppo presso CD Projekt North America, un nuovo hub della compagnia polacca che comprende degli studi situati a Vancouver (in Canada) e Boston (negli Stati Uniti d'America). I membri chiave dello sviluppo di Cyberpunk 2077 si sono già trasferiti dalla Polonia al Nord America per dirigere i lavori sul nuovo gioco. Tra di essi spiccano Game Abatangelo (che sta ricoprendo il ruolo di Game Director di Cyberpunk Orion dopo aver già diretto l'espansione Phantom Liberty), Paweł Sasko (Associate Game Director), Igor Sarzyński (Creative Director), Andrzej Stopa (Cinematic Director), Kacper Niepokólczycki (Environment Art Director), Sarah Grümmer (Acting Lead Quest Designer) e Kacper Kościeński (Engineering Director). L'obiettivo è quello di assemblare un team di circa 500 sviluppatori: a dare manforte sono arrivati anche numerosi veterani del settore, tra cui Dan Hernberg (ex capo produzione di Amazon Games, Panic Button e Blizzard), Ryan Barnard (ex Game Director di Massive Entertainment e Gameplay Director di IO Interactive), Alan Villani (vicepresidente della divisione tecnologica di WB Games e direttore tecnico di diversi Mortal Kombat), Anna Megill (scrittrice di Control, Dishonored La Morte dell'Esterno, Avatar Frontiers of Pandora e Fable) e Alexander Freed (ex Lead Writer di BioWare e scrittore di EA DICE, Obsidian, Wizards of the Coast e FoxNext).

Quando e dove esce Cyberpunk Orion?

I lavori su Cyberpunk Orion sono cominciati da poco, dunque potrebbe volerci molto tempo prima di vederlo sugli scaffali. Il team di sviluppo ha cominciato a dedicarsi al progetto solamente dopo la pubblicazione dell'espansione Phantom Liberty, che ricordiamo essere avvenuta nel settembre del 2023.

A ottobre 2023 Cyberpunk Orion si trovava in fase di concept, mentre a febbraio 2024 è entrato nelle fasi iniziali dello sviluppo sotto la supervisione del Core Team di 2077. CD Projekt RED non ha fornito nessun dettaglio sulla finestra di lancio e sulle piattaforme di destinazione, ma alla luce di quanto detto Cyberpunk Orion potrebbe non vedere la luce prima del 2027, nella migliore delle ipotesi. In tal caso potrebbe arrivare direttamente sulle eredi di PlayStation 5 e Xbox Series X, oltre ovviamente che su PC.

Addio RED Engine 4, benvenuto Unreal Engine 5

Per questo nuovo capitolo della saga di Cyberpunk, CD Projekt RED ha deciso di abbandonare il suo motore proprietario, il RED Engine, in favore dell'Unreal Engine 5. Il team dovrà convertire gli strumenti e le funzionalità create a misura di RED Engine, ma sul lungo periodo l'adozione dell'avanzato motore grafico di Epic Games dovrebbe facilitare la vita degli sviluppatori, velocizzare i tempi di sviluppo e scongiurare il ripetersi dei ben noti problemi di ottimizzazione che hanno notevolmente inficiato il lancio di Cyberpunk 2077. L'Unreal Engine 5 sarà anche alla base di The Witcher Polaris e tutti i futuri lavori di CD Projekt RED.

Cyberpunk Orion: come saranno la storia e il gameplay?

CD Projekt RED ha annunciato Orion come un seguito di Cyberpunk 2077, ma non ha fornito dettagli sulla trama e i personaggi. Immaginiamo che sarà ambientato dopo la storia di 2077, tuttavia non abbiamo certezze al riguardo e non sappiamo se V tornerà come protagonista (ripassate i finali di Cyberpunk 2077, già che ci siete). Per il resto, CD Projekt RED non ha nascosto le sue ambizioni dicendo che Cyberpunk 2077 è stato un semplice esercizio di riscaldamento. Tra gli obiettivi, c'è l'intenzione di offrire più spazio al background del protagonista e di realizzare un'esperienza cinematografica. Gli annunci di lavoro hanno confermato il ritorno del crafting, degli eventi Open World e l'alternarsi tra dialoghi e gameplay senza soluzione di continuità. CD Projekt RED sta inoltre valutando la possibilità di implementare la visuale in terza persona, l'Intelligenza Artificiale e il multiplayer, ma non ha ancora definito nulla in tal senso.

Su Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti di oggi.