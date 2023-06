Cyberpunk Orion, nuovi dettagli dalle retrovie: oltre 300 persone al lavoro sul gioco

La recente riunione con gli azionisti ci ha permesso di conoscere nuove informazioni sul sequel di Cyberpunk 2077: i lavori su Cyberpunk Orion cominceranno nel 2024. È ancora troppo presto prima di vedere il sequel del celebre GDR targato CD Projekt Red sotto le luci della ribalta, ma continuano ad emergere dettagli sul team di sviluppo.

Come riportato dal portale Vandal, infatti, sappiamo che la compagnia polacca concentrerà una buona parte delle proprie energie e risorse economiche sul prossimo capitolo di Cyberpunk: "Riteniamo che lo studio sarà attivo all'inizio del 2024 [...] una volta che lo studio sarà pronto e sarà attivo, i costi di ricerca dovrebbero aumentare. Una volta lanciato Phantom Liberty, dovremmo sicuramente spendere alcune risorse per le patch e gli aggiornamenti, ma alcune persone si uniranno a Polaris (già in fase di sviluppo) e altre si uniranno a Orion".

Non appena verrà pubblicato il DLC di Cyberpunk 2077, parte del team di Phantom Liberty lavorerà a Cyberpunk Orion, andando così ad ampliare il numero di sviluppatori che comporranno il team del venturo progetto. Ma quanti developer daranno vita al prossimo capitolo della serie? Si parla di un organico di oltre 350-500 sviluppatori alle prese con l'iterazione in questione. Al momento non vi sono altri dettagli sulle prossime mosse di CD Projekt Red, ma la creazione di un team così grande lascerebbe pensare ad un progetto dalla portata mastodontica. Cyberpunk Orion esprimerà il vero potenziale del franchise, ma cosa possiamo aspettarci?