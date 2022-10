Cyberpunk Orion esprimerà il vero potenziale del franchise: cosa possiamo aspettarci?

CD Projekt RED l'ha fatto di nuovo. Ancora una volta, ha scelto di annunciare un gioco con molti anni d'anticipo rispetto all'uscita. Stiamo parlando chiaramente di Cyberpunk Orion, seguito diretto di 2077, che non è ancora neppure entrato in produzione.

In sede di annuncio, i vertici della compagna polacca hanno chiarito che Orion verrà sviluppato presso CD Projekt North America, una nuova succursale nata dalla fusione tra i preesistenti uffici di Vancouver e il nuovo studio di Boston. La continuità con il precedente capitolo verrà garantita dal coinvolgimento del core team di Cyberpunk 2077 (al cui interno figura anche il Quest Director Pawel Sasko), che si sposterà dalla Polonia al Nord America dopo il completamento dei lavori sull'espansione Phantom Liberty. Lo sviluppo vero e proprio di Orion, dunque, non comincerà prima del 2023.

Trattandosi di un progetto ancora in fase embrionale, gli elementi su cui discutere non sono moltissimi. Una dichiarazione di CD Projekt RED ci ha tuttavia dato molto da pensare: l'azienda polacca ha affermato che l'obiettivo di Orion sarà quello di esprimere il pieno potenziale del franchise di Cyberpunk, che evidentemente non si è manifestato del tutto in 2077.

Prendendo spunto da quest'affermazione abbiamo dunque cominciato a pensare a come potrebbe essere Orion. Torneremo a Night City? La personalizzazione sarà più approfondita? Il meteo sarà ancora più imprevedibile? Gli NPC reagiranno in maniera finalmente realistica? Abbiamo raccolto i nostri sogni più arditi nel Video Speciale in apertura di notizia: vi consigliamo di guardarlo per poi raggiungerci nei commenti, dove siamo curiosi di leggere le vostre aspettative su Cyberpunk Orion.