Cyberpunk Orion sarà imponente: serviranno fino a 500 sviluppatori, per CD Projekt RED

Sebbene ancora completamente avvolto nel mistero, Cyberpunk Orion ha già attirato l'attenzione dei fan di CD Projekt RED, desiderosi di scoprire più dettagli sul seguito di Cyberpunk 2077 ufficialmente annunciato dallo studio polacco lo scorso 4 ottobre.

Sappiamo con certezza che lo sviluppo di Cyberpunk Orion inizierà nel 2023, con il core team di Cyberpunk 2077 che si trasferirà a Boston per avere risorse ancora maggiori per la creazione del progetto, ancora in fase embrionale. Cyberpunk Orion sarà creato da CD Projekt Nord America, ma la software house polacca intende avviare lo sviluppo vero e proprio soltanto dopo aver completato i lavori su Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077 attesa proprio per il 2023: una volta pubblicato, Orion potrà prendere forma, e promette di essere un gioco dalla portata davvero imponente.

Stando infatti a quanto rivelato da Piotr Nielubowicz, CFO della compagnia polacca, durante una call con gli investitori, i lavori su Cyberpunk Orion necessiteranno "dai 350 fino ai 500 sviluppatori" per essere portati a termine. "Lo studio nordamericano sarà composto dai team di Boston e Vancouver, con supporto di sviluppatori dalla Polonia", conferma Nielubowicz, rivelando dunque una forza lavoro davvero notevole per il prossimo capitolo di Cyberpunk.

Queste per adesso le poche informazioni certe sul progetto: ci sarà ancora da attendere prima di scoprire dettagli concreti sul nuovo gioco della serie.