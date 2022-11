Cyberpunk Orion, inizio dello sviluppo ancora molto lontano? Parla CD Projekt RED

C'è molta curiosità attorno a Cyberpunk Orion, il nuovo episodio della serie e seguito di Cyberpunk 2077, tuttavia ancora molto lontano dalla sua uscita sul mercato.

CD Projekt RED ha già confermato che serviranno fino a 500 sviluppatori per creare Cyberpunk Orion, a testimonianza di come si punti a creare un'opera davvero imponente con il nuovo gioco della serie. Adesso, tramite una nuova conference call con gli azionisti volta a rivelare i risultati dello studio polacco registrati durante il terzo terzo trimestre del 2022, il CEO di CD Projekt RED, Adam Kicinski, ha rivelato nuovi dettagli sullo status di Cyberpunk Orion, a quanto pare ancora molto lontano dall'avvio dello sviluppo.

Kicinski ribadisce infatti che i lavoro veri e propri sul nuovo gioco della serie partiranno soltanto dopo che lo studio avrà completato lo sviluppo di Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077 attesa per il 2023. Subito dopo, rivela il CEO, si passerà alla fase di ricerca e concept per Cyberpunk Orion, che tuttavia non è ancora da intendersi come pre-produzione: questa fase avrà inizio soltanto dopo che le ricerche relative al progetto verranno concluse.

Appare dunque molto difficile che il vero e proprio sviluppo di Cyberpunk Orion inizi nel 2023: con l'espansione di Cyberpunk 2077 che ha la priorità, l'attesa per il prossimo episodio sembra destinata a farsi parecchio consistente. In ogni caso Kicinski conferma che, nonostante sia andata in onda qualche mese fa, il successo della serie tv Cyberpunk Edgerunners continua ad essere effetti positivi su Cyberpunk 2077, che gode ancora di grande popolarità tra i giocatori.

Non resta che attendere novità più concrete sul futuro videoludico di Cyberpunk, che tra Phantom Liberty ed Orion sembra comunque molto promettente.