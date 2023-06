Cyberpunk Orion: il lavori sul sequel di 2077 cominceranno nel 2024

Dal recente incontro con gli azionisti condotto da CD Projekt RED sono emersi anche dei preziosi dettagli in merito alle tempistiche di sviluppo di Project Orion, seguito diretto del controverso ma popolarissimo Cyberpunk 2077.

Dalle slide condivise dallo studio polacco si evince che l'attesa per Project Orion è destinata a perdurare ancora a lungo, dal momento che l'inizio dei lavori dista ancora molti mesi. Gli attuali piani della compagnia prevedono l'avvio della fase di Ricerca e Sviluppo nel corso del 2024, dunque Cyberpunk Orion potrebbe farsi attendere ancora per parecchi anni.

CD Projekt RED è stata sempre molto chiara sulla questione, avendo spiegato fin dal momento dell'annuncio che lo sviluppo del sequel di Cyberpunk 2077 non sarebbe cominciato prima della pubblicazione dell'espansione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, attualmente fissata nel corso del 2023. All'inizio, in ogni caso, credevamo che la pre-produzione sarebbe cominciata già quest'anno, invece le slide proiettate dallo studio polacco ai proprio investitori hanno chiarito che se ne parla nel 2024. Per fortuna ad ingannare l'attesa ci penserà la suddetta espansione, che tra l'altro tornerà a mostrarsi prima dell'uscita nel corso dell'imminente Summer Game Fest.

Cyberpunk Orion promette di esprimere il pieno potenziale del franchise istituito da Cyberpunk 2077 e sarà sviluppato da CD Projekt RED North America, una nuova divisione dell'azienda nata dalla fusione dei pre-esistenti studi di Vancouver e il nuovo team di Boston (che sorge accanto agli uffici di Molasses Flood, un'altra sussidiaria di CD Projekt RED). Gli oltre 500 sviluppatori che la compagnia intendere ingaggiare per dare alla luce Orion saranno guidati dal core team di 2077: tra le figure che hanno già confermato il loro trasferimenti negli Stati Uniti figura anche il Lead Quest Designer Pawel Sasko