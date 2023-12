Cyberpunk Orion: maggiore spazio al background del personaggio, promette CDPR

Le forti limitazioni del sistema Life Path di Cyberpunk 2077 saranno un ricordo del passato, o almeno è questa la promessa fatta dal direttore narrativo di CD Projekt RED, Philipp Weber, a tutti gli appassionati della serie che si cimenteranno nelle sfide offerte da Cyberpunk Orion.

Intervenuto a margine dell'ultimo podcast organizzato da CD Projekt, Weber ha preso spunto proprio dalle critiche mosse al sistema dei Life Paths di CP2077 e alle sue eccessive semplificazioni per guardare al futuro di Cyberpunk Orion e rassicurare i giocatori desiderosi di interpretare personaggi dal background narrativo 'duttile': "Penso che in Cyberpunk Orion ci saranno funzionalità simili ai Life Paths che vi daranno l'opportunità di interpretare delle tipologie sempre diverse di personaggi. Credo infatti che i Life Paths siano una delle promesse disattese di Cyberpunk 2077".

Nel citare i Life Paths di CP2077, l'esponente di CD Projekt ricorda infatti che "l'impatto nella storia determinato dalla scelta iniziale tra Nomad, Corpo e Street Kid si perdeva col passare delle ore di gioco. Come progettista di missioni, ritengo perciò che quel sistema debba essere rivisto profondamente, magari con l'aggiunta di nuovi parametri che contribuiscano a rendere più stratificato e meno confusionario il background narrativo".

A voler dar retta a Weber, quindi, i Life Paths di Cyberpunk Orion avranno un impatto decisamente più profondo sulla storia del personaggio, come pure sugli aspetti ludici e narrativi più dirimenti della campagna principale. In attesa di saperne di più al riguardo da parte di CDPR, vi lasciamo in compagnia di questo nostro approfondimento su cosa aspettarsi da Cyberpunk 2077 Orion.