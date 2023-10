Cyberpunk Orion, a che punto è lo sviluppo del sequel di CP2077? Ne parla CD Projekt

Il Chief Creative Officer di CD Projekt, Adam Badowski, condivide delle interessanti informazioni sullo sviluppo di Cyberpunk Orion, il nuovo capitolo della serie videoludica inaugurata da Cyberpunk 2077 prendendo spunto dai romanzi di Mike Pondsmith.

Dopo aver festeggiato le 25 milioni di copie vendute da Cyberpunk 2077 e il successo di lancio dell'espansione Phantom Liberty, Badowski ha aperto una finestra sul futuro della serie per discutere degli enormi sforzi profusi dall'azienda polacca e dalle sue sussidiarie per concretizzare la visione ludica, narrativa, grafica e contenutistica di Cyberpunk Orion su Unreal Engine 5.

L'esponente di CD Projekt ha colto l'opportunità offertagli dall'ultimo report finanziario della compagnia europea per sottolineare come "lo sviluppo di Project Orion si trova in fase di concept": a detta del dirigente di CDPR, quindi, i lavori sul sequel di Cyberpunk 2077 proseguiranno ancora a lungo.

È sempre Badowski a ribadire l'impegno di CD Projekt nello sviluppo di Cyberpunk Orion, uno sforzo che si farà sempre più grande da qui al prossimo anno con la partecipazione di un maggior numero di software house interne all'azienda: "Al progetto di Orion collaborano gli sviluppatori delle nostre sedi a Boston e Vancouver, la leadership del team è già lì e sta lavorando attivamente. E verso la fine del 2024, al team si uniranno tanti altri sviluppatori, con l'obiettivo di allestire una grande squadra proveniente per metà dal nord degli Stati Uniti e per l'altra metà dai nostri studi all'infuori della Polonia".

Nei giorni scorsi, i vertici di CD Projekt hanno riferito che The Witcher 4 e Cyberpunk 2 sono in fasi di sviluppo diverse.