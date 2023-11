Cyberpunk Orion: le sfide e i benefici dello sviluppo su Unreal Engine 5 secondo CDPR

Nell'ultimo intervento di Pawel Sasko ai microfoni di The Neon Arcade, il Lead Quest Designer di CD Projekt RED ha fornito delle precisazioni sullo stadio di sviluppo di Cyberpunk Orion descrivendo le numerose sfide e gli 'evidenti benefici' legati all'utilizzo di Unreal Engine 5.

"Stiamo già lavorando da un po' di tempo su Unreal Engine", esordisce nel suo discorso l'esponente della software house polacca prima di entrare nel merito del lavoro che sta portando avanti per concretizzare la visione creativa del sequel di Cyberpunk 2077.

A detta di Sasko, con Orion "c'è ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda l'integrazione su Unreal Engine 5 dei set degli strumenti specifici e delle funzionalità che avevamo creato su misura con il RED Engine. Quindi sì, ovviamente c'è tanto da fare perché dobbiamo assicurarci che tutto sia implementato correttamente nel motore di gioco, in modo tale da realizzare ciò che abbiamo in mente con i nostri progetti".

Al netto delle inevitabili difficoltà affrontate da CD Projekt con il passaggio da RED Engine a Unreal Engine 5 per lo sviluppo di Cyberpunk 2, The Witcher 4 e tutti i futuri titoli della compagnia, Sasko rassicura la community spiegando che "i vantaggi offerti da Unreal Engine sono abbastanza evidenti. Lavorare insieme ad Epic, poi, è una cosa completamente nuova per noi, è una sfida ma è anche un grande onore. È uno studio enorme, hanno un'incredibile numero di ingegneri molto esperti, perciç possiamo solo imparare da loro. Guardo a questa sfida come un'opportunità, non la ritengo una difficoltà perché ci sono così tante opportunità per fare davvero qualcosa di fantastico".