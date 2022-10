Cyberpunk Orion, lo sviluppo comincerà nel 2023: il core team di 2077 andrà a Boston

I ragazzi di CD Projekt RED hanno animato il pomeriggio di ieri 4 ottobre delineando i propri piani a lungo termine, che prevedono un'IP nuova di zecca (Hadar), cinque giochi di The Witcher (una trilogia principale e due spin-off) e il sequel di Cyberpunk 2077, momentaneamente identificato come Project Orion.

Stando a quanto dichiarato dai vertici della compagnia polacca, a Project Orion spetterà il compito di esprimere il reale potenziale della serie Cyberpunk. Il gioco verrà sviluppato da CD Projekt RED North America, una nuova succursale nata dalla fusione tra i preesistenti uffici di Vancouver e il nuovo studio di Boston, situato accanto alla sede di Molasses Food (software house acquisita da CDP lo scorso anno e messa al lavoro su uno spin-off multiplayer di The Witcher, nome in codice Sirus).

CD Projekt RED non ha fornito dettagli precisi sul gioco, ma è apparso chiaro fin da subito che si tratta di un progetto ancora in stato embrionale e ben lungi dal trovarsi in una fase attiva dello sviluppo. La conferma definitiva, difatti, è arrivato in men che non si dica per mano di Pawel Sasko, il noto Lead Quest Designer di The Witcher 3 e Quest Director di Cyberpunk 2077.

Il creativo è intervenuto sul suo profilo Twitter personale per chiarire che lo sviluppo di Orion comincerà dopo il lancio dell'espansione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty (dunque non prima del 2023) e che sarà guidato dal core team di Cyberpunk 2077, che per l'occasione si trasferirà dalla Polonia a Boston. Queste le sue parole: "Miei choom, vedo che ve lo state chiedendo, quindi vorrei chiarire - dopo l'uscita di Phantom Liberty mi concentrerò principalmente sul nuovo progetto di Cyberpunk 2077, nome in codice Orion. Mi trasferirò a Boston assieme al core team responsabile di 2077 per formare il nuovo studio e costruire le fondamenta del team nord americano. Assieme alla squadra di Vancouver realizzeremo per voi un fantastico sequel!".