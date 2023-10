Cyberpunk Orion, le ultime dal team: il gioco potrebbe non essere solo in prima persona

Mentre il mondo videoludico volge il proprio sguardo in direzione di un'espansione vasta e impotente come Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, arrivano importanti comunicazioni direttamente dal team che si occupa - e si occuperà, nell'arco dei prossimi anni - dello sviluppo del titolo che darà il via alla serie sul brand di Cyberpunk: Cyberpunk Orion.

Nella giornata di oggi, CD Projekt Red ha parlato dello sviluppo di Cyberpunk Orion, asserendo che il titolo si trova ancora in una fase di concept. Ci vorrà quindi molto tempo prima di scoprire davvero quelle che saranno le premesse del gioco, ma in aggiunta a quanto riferito nelle scorse ore si è iniziato a pensare già da adesso alle caratteristiche essenziali del progetto: su tutte, si parla della possibilità che Cyberpunk Orion possa essere sviluppato non più soltanto in prima persona.

Ad aver rivelato la notizia è il quest director di Cyberpunk 2077, Paweł Sasko, il quale ha affermato che verrà presa in considerazione la possibilità di dar vita ad un titolo che garantisca all'utente di intercambiare la visuale dalla prima alla terza persona, e viceversa. Le ragioni, però, non sarebbero da ricercare in un rimpianto da parte della compagnia, quanto piuttosto in una volontà di evolvere il concept dell'avventura che verrà. La domanda sorge più che spontanea, allora: cosa bisogna aspettarsi da un sequel alla massima potenza come Cyberpunk 2077 Orion?