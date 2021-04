Cyberpunk e la patch 1.2 su PS4 e Xbox One base: ancora lontani i 30fps stabili, per DF

Nell'ultima, approfondita analisi di DF sulla patch 1.2 di Cyberpunk 2077, il collettivo di esperti giornalisti "tecnoludici" si è soffermato sulle versioni per console last gen del kolossal ruolistico di CD Projekt e confermato, purtroppo, come il traguardo dei 30fps stabili sia ancora lontano.

Oltre alle già trattate analisi sulle migliorie e sulle mancanze dell'update 1.2 su Xbox One X e PS4 PRO, il team di Digital Foundry hanno realizzato dei video raffronti e condotto degli scrupolosi test su framerate, risoluzione e qualità grafica di Cyberpunk 2077 per PlayStation 4 e Xbox One "base".

Le analisi condotte dal collettivo legato a Eurogamer.net, questa volta, non entrano nel merito delle infinite modifiche apportate da CD Projekt con l'enorme update 1.2 di Cyberpunk 2077 ma forniscono una visione d'insieme per rispondere ad una delle domande più frequenti della community: quanto è migliorato Cyberpunk su PS4 e Xbox One "base" grazie alla patch 1.2?

Ebbene, stando a quanto riferito dai ragazzi di DF, l'ultimo aggiornamento non sembra intervenire in maniera evidente sui fattori di maggiore criticità dei porting last gen di CP2077: una volta installata la patch sulle versioni base di PS4 e Xbox One, il vantaggio ottenuto in termini di fluidità ingame è quantificabile nell'ordine di soli due o tre frame. E questo, nel migliore dei casi.

Come sottolineano i giornalisti di Digital Foundry, su PlayStation 4 l'esperienza di gioco continua infatti a oscillare tra i 20 e i 30fps, in base al contesto di gioco e alla complessità della scena renderizzata a schermo: nei test condotti da DF si è verificato anche un crash, esattamente come avvenuto nelle prove svolte su PS4 PRO. L'update 1.2 di Cyberpunk 2077 risulta essere ancor meno "impattante" su Xbox One base, con prestazioni ben lontane dal fornire un'esperienza di gameplay senza problemi e ancorata sui 30fps.

C'è ancora molto lavoro da svolgere su queste e sulle altre versioni del GDR sci-fi, insomma, e di questo ne sono perfettamente consapevoli anche i vertici di CD Projekt, come testimoniato dalla nuova Roadmap 2021 di Cyberpunk e The Witcher tra DLC, patch e update nextgen.