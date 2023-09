Cyberpunk, è tempo di pensare al sequel: Phantom Liberty è l'ultimo grande aggiornamento

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è finalmente disponibile, e l'avventura Sci-Fi sta nuovamente scalando le classifiche superando persino i numeri di Starfield. Ma possiamo aspettarci in futuro ulteriori aggiornamenti ed espansioni come quello appena pubblicato da CD Projekt RED?

A quanto pare Phantom Liberty sarà l'ultimo grande aggiornamento di Cyberpunk 2077, che non andrà più incontro ad espansioni o revamp delle sue meccaniche di gioco. A confermarlo è stato direttamente il game director Gabe Amatangelo, che in un'intervista concessa a ha così dichiarato: "L'update 2.0 e Phantom Liberty sono gli ultimi grandi aggiornamenti. Faremo qualcosa in più, ma questi sono gli ultimi grandi aggiornamenti", Ci sono ancora alcuni bug e imperfezioni tecniche che vanno limate nella versione 2.0 del gioco, ma CD Projekt ha confermato di essere al lavoro per risolvere i problemi segnalati dagli utenti.

Su cosa si concentrerà, quindi, CD Projekt per espandere il suo fascinoso universo narrativo? D'ora in avanti, lo studio rivolgerà maggiormente le sue attenzione sul sequel diretto della serie, conferma Amatangelo: "Ora c'è Cyberpunk 2. O 'Orion', dovrei dire, o in qualunque modo lo chiameremo".

CD Projekt RED si trova parallelamente al lavoro su The Witcher Polaris e Cyberpunk Orion: il primo costituirà l'inizio di una nuova saga per il mondo RPG fantasy, mentre il secondo, come detto, sarà il un seguito diretto di Cyberpunk 2077.