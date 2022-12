Cyberpunk Phantom Liberty ha la storia più profonda di sempre in un gioco, dice Idris Elba

In occasione dei The Game Awards 2022 abbiamo avuto un nuovo assaggio di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, l'espansione dell'avventura Sci-Fi di CD Projekt RED che, oltre a Keanu Reeves, accoglierà un altro mostro sacro del cinema che porta il nome di Idris Elba.

Phantom Liberty è stata annunciata come una "espansione story-driven", "spy-thriller" di Cyberpunk 2077, e introdurrà un'area completamente nuova di Night City da esplorare insieme a Elba, che qui interpreta Solomon Reed, agente della FIA. CD Projekt Red afferma che la storia ci porterà a vivere "una missione impossibile di spionaggio e sopravvivenza", una descrizione alquanto vaga.

Sebbene non abbia aggiunto nulla di concreto riguardo all'intreccio narrativo che verrà raccontato all'interno dell'ambiziosa espansione, Idris Elba ha affermato che Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sarà caratterizzato dalla "narrativa più profonda di sempre di un videogioco", come recita il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso. Parole piuttosto audaci, che non fanno altro che aumentare le aspettative che la fanbase nutre per Phantom Liberty, un'occasione per Cyberpunk 2077 e per CD Projekt di trovare la redenzione finale dopo i problemi del lancio.

Come ci ha confermato il trailer dei The Game Awards, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty arriverà nel corso del 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (non sarà pubblicato su console old gen).