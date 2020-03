Cyberpunk 2077: spunta un'esilarante versione low-budget del trailer E3 2019

Il trailer di Cyberpunk 2077 mostrato all'E3 2019 è di diritto entrato nella storia dei videogiochi, sia per la sua bellezza, sia per la sua importanza. In quell'occasione, CD Projekt RED ha stupito il pubblico di tutto il mondo svelando al contempo la data d'uscita del gioco (poi posticipata, purtroppo) e la partecipazione di Keanu Reeves.

Il filmato è piaciuto moltissimo anche ai videomaker amatoriali di Bananas Movie Studio, che hanno realizzato un esilarante parodia a basso costo. Come loro stessi spiegano in calce al video, si tratta di "una parodia low budget realizzata dai fan. Mostra come il trailer cinematografico di Cyberpunk 2077, presentato da CD Project RED all'E3 2019, apparirebbe in una versione economia nella vita vera con attori in cosplay a basso costo".

Come potete appurare voi stessi guardando il video in apertura di notizia, è stato mantenuto l'audio originale, mentre in basso a sinistra viene offerta un'anteprima del trailer vero e proprio, così è possibile osservare le differenze in ogni momento. I costumi sono realizzati alla bell'e meglio, gli attori non sono esattamente in parte, il lip sync ogni tanto va a farsi benedire, ci sono delle banane al posto delle pistole e una patatina al posto di un chip, ma il risultato è incredibilmente divertente! Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Cyberpunk 2077 verrà pubblicato il 17 settembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Di recente è stato confermato che l'aggiornamento a Xbox Series X verrà fornito in maniera totalmente gratuita a tutti i possessori del gioco su Xbox One.