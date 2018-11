Cyberpunk sta attirando più giocatori di The Witcher; lo sviluppo procede come previsto

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, Adam Kiciński, CEO di CD Projekt RED, ha svelato come la campagna marketing di Cyberpunk 2077 stia fino a questo momento dando i frutti sperati: l'RPG Sci-Fi sembra essere addirittura in grado di attirare più giocatori di quanto non abbia già fatto l'acclamato The Witcher 3: Wild Hunt.

Come ha fatto notare il CEO della compagnia polacca, i trailer di Cyberpunk 2077 pubblicati fino ad oggi hanno fatto registrare visualizzazioni significativamente superiori rispetto a quelli mostrati durante la campagna pubblicitaria del terzo capitolo della saga dedicata a Geralt di Rivia.

"Questi numeri ci danno una risposta positiva alla nostra iniziale domanda: i giocatori sono effettivamente interessati in Cyberpunk 2077 e ne stanno attendendo con ansia l'uscita. Ovviamente, il grosso della campagna marketing deve ancora arrivare. Questo è solo l'inizio; il gioco deve essere completato e c'è ancora tanto lavoro da fare. Siamo comunque convinti che questo prodotto abbia le potenzialità per non deludere le nostre aspettative". Molto probabile, in ogni caso, che sia stato proprio The Witcher 3 a mettere definitivamente in risalto CD Projekt e a incoronarla come una delle software house migliori nell'attuale panorama videoludico. Da ciò ne consegue che il prossimo progetto della casa di sviluppo ha sin da subito attirato su di sé l'interesse di molti.

Infine, ci viene confermato che il processo di sviluppo del gioco sta procedendo come previsto. La campagna risulta già interamente giocabile, ma diverse porzioni del mondo di gioco vanno ancora completate e rifinite. CD Projekt è intenzionata a pubblicare un prodotto completo e di qualità al day one, che si arricchirà in seguito con update minori e aggiornamenti più corposi.