Cyberpunk 2077: svelati i contenuti delle edizioni Standard e Collector's

A seguito dell'annuncio della data d'uscita di Cyberpunk 2077 avvenuto durante la conferenza E3 2019 di Microsoft, CD Projekt RED ha svelato i contenuti delle edizioni Standard e Collector's.

La Standard Edition, oltre al gioco base, include anche una serie di contenuti fisici, ovvero la mappa di Night City, il compendio sulla storia e sull'ambientazione del mondo di gioco, una serie di cartoline e degli adesivi.

La Collector’s Edition, oltre a tutti i contenuti dell'edizione standard del gioco, contiene diversi oggetti da collezione di altissima qualità, tra cui una statua di 25 cm raffigurante V, il protagonista del gioco, una steelbook da collezione, un artbook con copertina rigida, un set di spille di metallo, un portachiavi di metallo della squadra V-Tech, delle toppe annotate e una copia annotata della guida turistica di Night City sigillata in una busta per le prove dell'NCPD. Il contenuto della Collector’s Edition è racchiuso in una scatola che ricorda i mega-edifici che dominano Night City.

Entrambe le edizioni prevedono anche dei bonus digitali: la colonna sonora del gioco, il manuale di Cyberpunk 2020, il libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco e sfondi per desktop e dispositivi mobili. Per maggior informazioni vi consigliamo di visitare il sito ufficiale: nel momento in cui vi scriviamo, in ogni caso, le due edizioni fisiche del gioco non sono ancora disponibili al preordine, a differenza di quelle digitali. Prima di salutarvi, ricordiamo che Cyberpunk 2077 verrà pubblicato il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.