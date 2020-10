Cyberpunk e The Last of Us nextgen ispirano le tech demo di un 3D Artist italiano

L'artista digitale italiano Pasquale Scionti torna a fare sfoggio delle sue incredibili capacità e, dopo il remake della tech demo Unreal Engine 5 su PS5, firma due progetti in odore di nextgen che s'ispirano a Cyberpunk 2077 e The Last of Us.

Il 3D Artist nostrano ha tratto spunto dalle atmosfere dei due kolossal targati Naughty Dog e CD Projekt per plasmare degli scenari interattivi che attingono alle risorse computazionali dei PC più performanti e agli strumenti evoluti delle versioni di Unreal Engine 4.25 e 4.26.

I risultati ottenuti da Scionti sono visibili nei filmati che trovate in cima e in calce alla notizia, oltreché sulle pagine del suo portfolio su ArtStation dove è possibile ammirare altri progetti ispirati a Resident Evil 3, ad Halo Infinite e ad altre produzioni videoludiche e cinematografiche.

La tech demo a tema Cyberpunk 2077 (e Ghost in the Shell) del designer italiano sfrutta il Ray Tracing di Unreal Engine 4 per raggiungere un livello di realismo ancora più elevato, e lo stesso dicasi per il suo progetto fan made che si rifà alle ambientazioni di The Last of Us Parte 2 (come pure di Gears of War e The Division 2). Scionti ha attinto anche alle librerie grafiche di Quixel MegaScans e a tecnologie come SpeedTree, ottenendo dei risultati a dir poco straordinari dopo aver allestito delle scene digitali estremamente ricche di dettagli.