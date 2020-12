Cyberpunk fatto da Ubisoft? Spuntano gli artwork di un gioco mai pubblicato

Nel bene o nel male, Cyberpunk 2077 sta dominando la scena videoludica in questo fine 2020. L'immaginario rappresentato all'interno dell'RPG di CD Projekt è in tendenza come mai prima d'ora, e così Raphael Lacoste, direttore artistico di Ubisoft, ne ha approfittato per mostrare i concept art di un progetto cyberpunk mai pubblicato.

Come ci viene testimoniato dagli screenshot riportati in calce alla notizia, la casa francese stava pensando di dar vita ad un progetto ambientato nello stesso setting che giochi come Deus Ex e lo stesso Cyberpunk 2077 hanno contribuito a rendere popolare tra i giocatori. Che potesse trattarsi di un progetto relativo a Beyond Good & Evil, una rivisitazione di Assassin's Creed o Far Cry ambientati in un contesto futuristico, o ancora di una IP completamente originale? Impossibile dirlo, dal momento che lo stesso Lacoste si è limitato a svelarci che i concept art risalgono a ben dieci anni fa. Il progetto è poi stato scartato, e non c'è mai stata alcuna menzione ufficiale da parte di Ubisoft in merito al titolo.

Rimane comunque molto interessante dare un'occhiata agli ispirati disegni di Lacoste: possiamo ad esempio ammirare la zona portuale di una metropoli costellata di torreggianti grattacieli, un lussuoso appartamento, ed alcune delle intricate ed affollate vie in cui il nostro protagonista avrebbe potuto muoversi. Cosa ne pensate di queste immagini? Vi piacerebbe vedere una serie Ubisoft ambientata in un contesto cyberpunk? A proposito di progetti scartati, sono emersi dei nuovi retroscena riguardanti la cancellazione di Agent da parte di Rockstar.