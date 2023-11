Cyberpunk Ultimate Edition: aperti i preordini su Amazon, scopri il prezzo

Amazon apre i preordini della neo annunciata edizione completa di Cyberpunk, in uscita il 5 dicembre di quest'anno e ora preordinabile in edizione fisica per PS5 e Xbox Series X, scopriamo il prezzo ed il contenuto di questa versione.

Cosa include la Ultimate Edition di Cyberpunk? Ovviamente il gioco base, l'enorme update 2.0 uscito pochi mesi fa e l'acclamata espansione spy-thriller Phantom Liberty. L'edizione per Xbox Series X includerà ben 3 dischi, quella per PS5 solamente uno, ma permetterà a chi la acquisterà di scaricare tutti i contenuti mancanti dal PlayStation Store.

L'edizione fisica di Cyberpunk Ultimate Edition è preordinabile al prezzo di 59,99 euro a questi link:

Night City è estremamente ricca di missioni da svolgere, luoghi da visitare e personaggi NPC da incontrare, saremo noi a scegliere quali attività svolgere e dove andare. Affronteremo avventure incredibili e stringeremo relazioni con i personaggi la cui storia sarà decisa dalle nostre scelte. Le decisioni che prenderemo determineranno le conseguenze della nostra avventura in una fitta rete di conseguenze che ne deriveranno.

Il gioco in edizione Standard è in vendita su Amazon a questi link per PS4 e Xbox One al prezzo di 24,97 euro, se inseriremo il disco nelle console current gen, sarà installata gratuitamente la patch 2.0.